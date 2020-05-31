Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая

Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.

Трое особо опасных экстремистов уничтожены в результате двух спецопераций после того, как военные получили сведения разведки о наличии убежищ террористов в районе городов Бир эль-Абд, Шейх-Зувейд и Рафах, сообщается в заявлении. Также обнаружены и обезврежены 5 взрывных устройств, заложенных террористами на пути следования военных.