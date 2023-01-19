Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский Союз вносят свой вклад в развитие экономики замкнутого цикла в Азербайджане. Банк выделяет компании «Az-Lead», занимающейся переработкой свинцово-кислотных аккумуляторов, кредит в размере до 4,2 млн. долларов США.

Как сообщает # со ссылкой на опубликованную банком информацию, компания производит слитки вторичного свинца и очищенные свинцовые слитки путем переработки свинцово-кислотных аккумуляторов с истекшим сроком годности.