Джуканович: «Россия пыталась вмешаться в выборы в Черногории»

Президент Черногории Мило Джуканович обвинил Россию во вмешательстве в президентские выборы в своей стране посредством Сербской ортодоксальной церкви. Об этом Джуканович заявил в ходе своего выступления на форуме To Be Secure в Подгорице.

Джуканович подчеркнул, что Черногория должна продолжить укреплять экономику для ускорения процесса интеграции в ЕС. Президент выразил надежду на то, что новое правительство Черногории будет придерживаться этих стратегических целей.

По его словам, если влияние НАТО и ЕС в Черногории ослабится, этим попытаются воспользоваться другие силы.

«Россия имела платформу, через которую продвигала свои интересы в регионе. Теперь же Россия пытается продвигать свои империалистические интересы в Сербии и на Балканском полуострове посредством Сербской ортодоксальной церкви», — сказал он. (haberler.com)