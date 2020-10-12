Джонсон заявил Меркель, что Лондон готов к возможности провала торговых переговоров с ЕС

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что Лондон готов вернуться к торговле с ЕС по правилам ВТО в случае провала торговых переговоров с Брюсселем. Об этом говорится в сообщении, распространенном канцелярией главы британского правительства по итогам состоявшейся в воскресенье телефонной беседы лидеров.

«Премьер-министр подчеркнул, что хотя достижение сделки в ближайшие дни будет способствовать интересам обеих сторон, Соединенное Королевство также готово после завершения переходного периода начать торговать с ЕС на тех же условиях, что и Австралия, если заключить соглашение [о свободной торговле] окажется невозможно», — сказано в документе.

Джонсон выразил стремление достичь договоренности с ЕС, для чего в ближайшие дни в ходе интенсивных переговоров необходимо будет урегулировать «существенные противоречия, в особенности в сфере рыболовства, а также в вопросе о единых правилах игры», то есть обеспечении условий равной конкуренции для британских и европейских компаний.

В субботу Джонсон провел телефонную беседу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в которой также подчеркнул необходимость разрешить остающиеся противоречия, но и предупредил о готовности королевства к отсутствию результата.