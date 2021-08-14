Военное вмешательство в ситуацию в Афганистане не рассматривается.

Как передает РИА Новости, об этом заявил британский премьер Борис Джонсон.

«Я думаю, что идея военного решения сейчас не рассматривается», — сказал Джонсон в эфире Sky News по итогам заседания правительственного комитета COBRA для обсуждения внутриафганской обстановки.

При этом, отвечая на вопрос о возможности возвращения британских военных в Афганистан, он указал, что «следует быть реалистами» в отношении возможностей Великобритании или любой другой силы применить военное вмешательство в ситуацию.

«То, что мы определенно можем сделать — это работать с нашими партнерами в регионе и по всему миру, которые разделяют заинтересованность в том, чтобы Афганистан вновь не стал рассадником террора», — сказал Джонсон. По его словам, Лондон намерен использовать для этого дипломатические и политические рычаги. При этом Джонсон напомнил, что Лондон предпринимает усилия по эвакуации британских подданных и афганских сотрудников британских организаций на фоне ухудшения ситуации в стране.