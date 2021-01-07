Джонсон обвинил Трампа в разжигании мятежа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что действующий президент США Дональд Трамп разжигал мятеж и что это было «совершенно неправильно», сообщает РИА Новости.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.
| 2021-01-07T21:38:37+04:00 7 января 2021, 22:33|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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