Сотрудница аппарата британского правительства Сью Грей подготовила критический отчет о вечеринках на Даунинг-стрит, проведенных при участии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с нарушением антиковидных ограничений, пишет The Times. По информации издания, доклад вышел столь обличительным, что может стоить главе правительства своего поста.

«Отчет Сью вызывает раздражение. Это невероятно усложнит жизнь премьер-министру. На нее оказывается огромное давление — ее доклада может быть достаточно, чтобы покончить с ним», — отметил источник газеты.

По оценке издания, в докладе содержится не только критика премьер-министра за участие в запрещенных мероприятиях, но и в целом негативная оценка атмосферы на Даунинг-стрит № 10 — резиденции главы правительства — под его руководством. При этом пока неизвестно, когда отчет будет опубликован, поскольку на данный момент материал отправлен на доработку по требованию Скотланд-Ярда, который проводит собственное расследование деятельности премьера.

Что касается незаконных вечеринок во время карантина, то в настоящее время полиция Лондона расследует информацию о 12 мероприятиях. Джонсон участвовал примерно в шести из них, в том числе речь идет о праздновании дня рождения премьера в зале заседаний кабинета министров. За это мероприятие политик уже получил штраф, формально став первым главой британского правительства, заработавшим административное правонарушение на своем посту.

К отставке премьера на фоне данных событий активно призывают в оппозиционной Лейбористской партии, по большей части не из-за самого нарушения, а потому что Джонсон изначально уверял парламент в том, что вечеринки были рабочими мероприятиями и отказывался признавать свою вину — то есть отчасти обманывал депутатов.