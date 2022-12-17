Актер Джонни Депп вновь стал капитаном Джеком Воробьем, чтобы поддержать тяжелобольного 11-летнего блогера Кори. Актер записал видеообращение для мальчика.

Юный автор YouTube-канала Kraken the Box проходит паллиативное лечение после нескольких операций по пересадке сердца. Кори мечтает, чтобы количество подписчиков его канала достигло 200 тыс., и актер решил помочь в этом блогеру.

«Капитан Кори… Я понимаю, что ты настоящий любитель YouTube… Итак, что я хочу сказать, что я счастлив быть подписанным на твой канал и попрошу всех моих друзей сделать тоже самое <…> Желаю тебе бесконечной удачи, Кори. Я твой главный фанат, Капитан Кори, посылаю тебе лучики любви», — сказал Депп.