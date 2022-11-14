МИД России ввел запрет на въезд для 100 граждан Канады, среди которых, как заявили в ведомстве, «высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса».

В список в числе прочих включен известный киноактер, комик Джим Керри.

«В ответ на продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Дж. Трюдо санкций против руководства России, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными, на основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады», — говорится в заявлении на сайте МИД РФ.