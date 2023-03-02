Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Государства Палестина Риядом аль-Малики, находящимся с визитом в нашей стране в рамках саммита Контактной группы Движения неприсоединения по борьбе с COVID-19.

Об этом # сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы повестки двустороннего и многостороннего сотрудничества, в том числе текущая ситуация в регионе.

С удовлетворением было отмечено, что с момента установления дипломатических отношений связи между Азербайджаном и Палестиной развиваются в различных областях. В этой связи была выражена уверенность, что открытие Представительства Азербайджанской Республики в Рамалле придаст еще больший импульс развитию существующих отношений.

Министр Рияд аль-Малики отметил, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения внесло важный вклад в развитие ДН.