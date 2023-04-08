7 и 8 апреля 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Исламской Республики Иран Хусейном Амиром-Абдуллахианом.

Как сообщает АПА со ссылкой на МИД, стороны выразили уважение территориальной целостности и суверенитету обеих стран.

В ходе телефонного разговора было подробно обсуждено существующее между двумя странами недовольство и недопонимание. Подчеркнута важность продолжения переговоров для устранения недоразумений.

Достигнута договоренность о реализации существующих проектов между Азербайджаном и Ираном.

Джейхун Байрамов подчеркнул важность уважения независимой внешней политики Азербайджана, проводимой в соответствии с национальными интересами, и двусторонних отношений со странами региона.

Министры отметили важность продолжения взаимных контактов.