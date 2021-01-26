Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор

26 января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщили АПА в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, министры обменялись мнениями о координации мер по возвращению на родину тела гражданина Азербайджана Фармана Исмаилова, убитого в результате нападения морских пиратов на турецкое судно.

Стороны также обсудили вопросы регионального сотрудничества.

Как сообщил в свою очередь второй секретарь посольства Азербайджана в Турции по консульским вопросам Муршуд Мамедов, ожидается, что тело гражданина Азербайджана Фармана Исмаилова будет доставлено в Стамбул в ночь с 26 на 27 января в 03:30 по местному времени.

Он сказал, что тело Ф.Исмайлова при поддержке посольства Турецкой Республики в Габоне было доставлено в столицу Либревиль: «После того, как будут решены транспортные вопросы, тело Фармана Исмаилова будет отправлено самолетом Турецких авиалиний в 18:10 по местному времени. Если позволят погодные условия и другие препятствий не будет, самолет приземлится в аэропорту Стамбула в 03:30. Тело будет отправлено в Азербайджан первым рейсом Турецких авиалиний». Подчеркнув, что вопрос находится под непосредственным контролем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова, М.Мамедов отметил, что с момента происшествия посол Азербайджана в Турции установил прямой контакт с Министерством иностранных дел Турецкой Республики, послом Турции в Габоне, соответствующие структуры оказали поддержку для перевозки тела: «Для отправки тела в Азербайджан у нас также были регулярные контакты с компанией, которой принадлежит судно. Также посредством Министерства иностранных дел Азербайджана у нас есть контакты с членами семьи нашего погибшего гражданина».

М.Мамедов подчеркнул, что посольство Азербайджана в Турции благодарит официальных лиц Министерства иностранных дел Турции и посольства Турции в Габоне за внимание, уделяемое турецким государством в этом чувствительном вопросе.