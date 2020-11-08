Джаваншир Гулиев: «Когда я снова встречусь с Шушой…»

Интервью # с известным композитором Джаванширом Гулиевым:

— Давайте начну наше интервью с экскурса в прошлое. Наверняка, Вы в детстве и в молодости бывали в Шуше. Какой Вы ее помните?

— Яркой, праздничной, шумной, ярмарочной, как и все восточные города. Там был красочный базар, смотреть на него было одно удовольствие для глаз и души. Воздух Шуши имеет помимо прочих полезных качеств еще и вкус – я это отметил про себя еще в далекой юности моей. Это ощущение вкуса воздуха, думаю, что лежит у меня где-то в подсознании, и когда я снова встречусь с Шушой, оно мне покажется знакомым…

— Где Вас застала новость об оккупации Шуши?

— Это было 8-го мая 1992 года. В этот день мы с моим другом, режиссером телевидения Р.Мирзоевым с утра куда-то ехали в Баку на его машине и вдруг по радио объявили о падении Шуши. До сих пор не могу забыть наше оцепенение, мир рухнул в нашем сознании, очень хотелось, чтобы это оказалось, как сейчас говорят, фейком, но вскоре узнали, что это правда. Все эти годы лично я жил с «поникшей головой», считал, что пока не освободим Шушу, полного народного счастья не будет. Я даже песню грустную сочинил о тоске по Шуше –«Darıxıram sənin üçün, Şuşam mənim».

— Верили ли Вы в то, что застанете освобождение Шуши и иных деокупированных наших городов, районов?

— Я верил, что когда-нибудь Шуша вернется к нам, но в то, что я это увижу, мало верилось! Слава Аллаху, что этот день мне показал. Теперь у многих будет совсем другая жизнь, более спокойная, уравновешенная, более радостная, с большей уверенностью в будущее своих родных. Ведь Шуша в сознании азербайджанцев занимает особое положение, а в сознании музыкантов, я бы сказал — это наша музыкальная Мекка!

— В чем залог, секрет наших блестящих побед?

— Главный залог нашего нынешнего успеха – это острое желание НАРОДА! Это желание и питало все государственные структуры в деле подготовки к освобождению земель. Все эти годы укреплялась армия, усиливалась экономика и когда началась освободительная война, весь народ поддержал президента Ильхама Алиева, как Верховного главнокомандующего. И он достойно выполнил свои обязанности, исполнил желание народа. В единстве власти и народа я вижу еще один главный залог нашего успеха. И конечно, в жертвенности наших героев-солдат, отдавших свои молодые жизни за Родину! Думаю, что эта Победа еще больше сплотит наш народ, потому, что все увидели, что когда народ сплачивается, ему многое под силу. Я всех поздравляю с освобождением Шуши и думаю, что недалек тот день, когда весь Карабах вернется домой!

— Нет ли у Вас планов написать музыку к освобождению Шуши и иных наших земель?

— Планы по сочинению произведений об освобождении, конечно, есть, даже некоторые эскизы есть. Но эта тема настолько грандиозна, что необходимо время для осознания случившегося. В таких делах торопиться нельзя.