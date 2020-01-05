Джавад Зариф назвал Майка Помпео клоуном

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф усомнился в дипломатических навыках госсекретаря США Майка Помпео. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.

Зариф отметил, что Помпео говорил, что «люди танцуют в городах Ирака» после данных об убийстве генерала КСИР Касима Сулеймани 3 января.

По мнению министра, госсекретарь является «высокомерным клоуном, который выдает себя за дипломата».

Свою публикацию глава иранского МИД сопроводил снимками с вышедшими в связи с трагедией на улицы гражданами Ирака.

«Начался конец пагубного присутствия США в Западной Азии», — подчеркнул Зариф.

| 2020-01-04T23:26:26+00:00 5 января 2020, 04:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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