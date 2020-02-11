Джахангир Гаджиев выйдет на свободу на 3 месяца раньше

В Бакинском апелляционном суде состоялось судебное рассмотрение по апелляционной жалобе на приговор в отношении экс-председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева, бывшего депутата Дуньямина Халилова, а также по апелляционной жалобе гражданского истца – Министерства налогов.

Как передает Report, на процессе под председательством судьи Гасана Ахмедова было объявлено решение.

Согласно решению, приговор был изменен и наказание Дж.Гаджиева сокращено на 3 месяца. Срок его наказания составил 16 лет и 3 месяца.

Отметим, что Бакинский суд по тяжким преступлениям по совокупности предыдущих наказаний приговорил Джахангира Гаджиева к 16 годам и 6 месяцам тюремного заключения, бывшего депутата Дуньямина Халилова — к 14 годам и 6 месяцам тюремного заключения по совокупности. Обвиняемый Исмаил Хидаятзаде приговорен к 5 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

Дж.Гаджиев был признан виновным по обвинениям в присвоении, легализации денежных средств или другого имущество, приобретенного преступным путем, уклонении от налогов, превышении должностных полномочий и др.