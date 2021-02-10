DW: Германия пыталась «выкупить» у США санкции против «Северного потока-2»

Министр финансов Германии Олаф Шольц предлагал администрации тогда действующего президента США Дональда Трампа «выкупить» санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию (DUH).

По информации издания, Шольц предложил помощь в реализации американского сжиженного газа (СПГ) на сумму до €1 млрд.

Взамен Вашингтон должен заблокировать будущее законодательство, которое могло бы стать основанием для введения новых ограничений в отношении газопровода.

Как отмечает DW, оппозиционные политики ФРГ не поддержали такую идею, назвав ее «грязной сделкой».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано. (Газета.Ру)