Вечером 13 августа на территории Кельбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщили в в пресс-службе Министерства обороны, в результате происшествия погибли военнослужащие азербайджанской армии — лейтенант Гасанли Эльдар Мушфиг оглу и военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Джафаров Анар Мустагим оглу.

По факту возбуждено уголовное дело, выясняются причины случившегося.

Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.