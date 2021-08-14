Вечером 13 августа на территории Кельбаджарского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщили в в пресс-службе Министерства обороны, в результате происшествия погибли военнослужащие азербайджанской армии — лейтенант Гасанли Эльдар Мушфиг оглу и военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы сержант Джафаров Анар Мустагим оглу.
По факту возбуждено уголовное дело, выясняются причины случившегося.
Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших военнослужащих.