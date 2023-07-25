Обставленный с помпой саммит Россия-Африка, который призван продемонстрировать новые дипломатические связи России и, по заявлениям Кремля, «важен, как никогда», пройдет в условиях бойкота со стороны глав большинства африканских государств.

38 из 54 стран Африки не прислали своих лидеров на саммит, который пройдет 27–28 июля с участием президента Владимира Путина.

На уровне глав государств будут представлены лишь 17 стран, сообщил во вторник помощник президента Юрий Ушаков (его цитируют ТАСС и РБК). Еще 10 африканских государств отправили премьер-министров на мероприятие в Санкт-Петербург. Почти половина участников саммита прислали делегации уровнем ниже: 17 из них возглавляют вице-премьеры и министры, а пять — просто послы. Пять африканских государств и вовсе отказались от участия в саммите.

«Приглашения были направлены главам всех африканских государств», — рассказал РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. По его словам, в Москве с пониманием относятся в тем, кто решил не ехать.

«Мы не будем в претензии потому, что, во-первых, у них могут быть какие-то другие заранее запланированные мероприятия, которые предполагают участие глав государств. А во-вторых, кто смог, тот и смог», — пояснил дипломат.

По словам Ушакова, Путин лично планирует встретиться с каждым из лидеров африканских государств. У него запланированы переговоры с президентами Египта, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали, Конго. 28 июля Путин выступит с большой речью, в которой расскажет о формировании «нового миропорядка» на основе «многополярности и равенства» всех государств, рассказал Ушаков.

Накануне саммита Путин опубликовал статью, в которой напомнил странам Африке о советской экономической и технической помощи, заявил о «прочных и глубоких корнях» российско-африканской дружбы и пообещал «достойное место» в «новом миропорядке». Он также предложил африканским странам представительство в «структурах, определяющих судьбы мира», включая Совбез ООН и G20.

Но предложения Путина не заинтересовали африканских лидеров, число которых на саммите снизилось по сравнению с аналогичным мероприятием 2019 года. Тогда ни одна из стран не отказалась от приглашения, а 45 прислали делегации во главе с президентами и премьер-министрами (в этом году — 27).

Разочарование африканских чиновников не удивительно: четыре года назад на саммите Путин обещал им двукратное увеличение товарооборорта, до $40 млрд. Но по факту объемы торговли не выросли, а снизились — до $18 млрд. При этом на Россию приходится лишь 1% от приходящих в Африку иностранных инвестиций — даже остров Маврикий вкладывает больше, пишет Fortune.

Уровень поддержки России и лично Путина в Африке также невысок, указывает Джозеф Сигл, директор программы исследований и стратегических коммуникаций в Africa Center for Strategic Studies. «Недавние опросы показывают, что Россия редко получает положительную оценку у более чем трети африканцев. Россия „популярна“ главным образом среди элит, которые извлекают выгоду от российского присутствия. Основая часть граждан Африки скептически относятся к Путину и России», — отмечает Сигл.