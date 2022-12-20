В министерстве национальной обороны Турции сообщили, что в направлении Кайсери вылетели два самолета ВВС Турции «А400М», застрявшие в Украине из за начала боевых действий и закрытия воздушного пространства, передает «Анадолу».

Эти самолеты использовались для доставки гуманитарной помощи и эвакуации граждан Турции из Украины. После начала военных действий, из-за закрытия воздушного пространства, данные самолеты остались в киевском аэропорту «Борисполь».

Согласно сообщению министерства национальной обороны Турции два грузовых самолета «А400М» уже взяли курс в направлении своего базового аэродрома в Кайсери.