Дуров решил монетизировать Telegram

Telegram должен до конца апреля вернуть инвесторам более 600 млн долларов. Чтобы решить эту проблему, команда компании предлагает инвесторам вложить 1 млрд долларов в их облигации и обещает целый набор проектов по монетизации Telegram, чтобы отбить деньги за 5 лет.

Как передает УНИАН, об этом сообщает VTimes со ссылкой на документы финансовой отчетности группы за последние два года.

Аудиторы подтвердили существенные финансовые риски компании, исследовав ее состояние за последние несколько лет.

Чтобы покрыть миллионные долги, Дуров решил монетизировать мессенджер, проекты рассчитаны на реализацию до 2023 года. В частности, путем размещения рекламы в Telegram. Каждый 10-й пост сможет быть рекламным, как только аудитория начнет расти на 40% каждый год.

Кроме того, приложение хочет зарабатывать на продаже премиальных стикеров в отдельном маркетплейсе Telegram, дополнительных сервисов для корпоративных клиентов. Выручку хотят делить с администраторами групп, чтобы не запускать рекламу в групповых чатах.

Более того, у Telegram могут появиться свои stories с интеграцией рекламных роликов.