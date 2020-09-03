Дуэйн Джонсон вместе с семьей переболел COVID-19

Американский актер и рестлер Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом «Скала», сообщил в Instagram, что он и его семья переболели коронавирусом.
«Моя жена Лорен, две мои дочери и я сдали положительный тест на COVID-19. Я могу вам сказать, что это была одна из самых сложных вещей, через которую мы прошли как семья», — заявил Джонсон.
Актер добавил, что он и его семья уже вылечились.
Дуйэн Джонсон наиболее известен по участию во франшизе «Форсаж», а также в таких фильмах, как «Царь скорпионов», «Разлом Сан-Андреас» и «Джуманджи: новый уровень».