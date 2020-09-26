Дубай и Федерация торговых палат Израиля подписали соглашения

Управление зоной свободной торговли аэропорта Дубая (DAFZA) и Управление зоной свободной торговли в порту Джебель Али в Дубае в пятницу подписали соглашения с Федерацией торговых палат Израиля (FICC) для поддержки инициатив израильских компаний по открытию бизнеса в Дубае, сообщил информационный офис правительства Дубая.

«Управление зоны свободной торговли аэропорта Дубая (DAFZA) и Свободная зона в порту Джебель Али в Дубае подписали соглашения с Федерацией торговых палат Израиля (FICC) о двустороннем сотрудничестве, направленном на поддержку открытия бизнеса израильских компаний в Дубае, а также для использования с этой целью коммерческих и инвестиционных возможностей и стимулов», — говорится в сообщении пресс-офиса правительства Дубая.

Документы были подписаны на виртуальной церемонии.

Как отметили в правительстве Дубая, в соответствии с подписанным меморандумом о взаимопонимании Управление зоны свободной торговли в аэропорту Дубая будет продвигать эмират Дубай как глобальный торговый центр для израильских компаний и знакомить их с деловыми и инвестиционными возможностями Дубая на совместных с израильской федерацией мероприятиях. Эти мероприятия будут включать виртуальные семинары и туры с предоставлением информации о процессе регистрации в свободной зоне аэропорта Дубая и других процедурах по открытию бизнеса.

FICC служит зонтичной организацией для более чем пяти тысяч израильских предприятий в более чем 120 секторах. (Прайм)