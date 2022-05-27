Май 2022 года проходит уж очень не по-майски. Как сообщает Бюро гидрометеорологических прогнозов министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в этом году в мае средняя температура на 3-5 градусов ниже нормы, да и дожди, и даже снег, удивили жителей районов Азербайджана своим обилием. Мы привыкли, что дожди с грозами в Азербайджане, как правило, приводят к наводнениям и создают большие проблемы для работы фермеров, нанося урон посевным площадям. Однако на этот раз произошло совсем наоборот.

Как заявил # заведующий отделом территориального управления исполнительной власти Бардинского района Бахтияр Абдиев, интенсивные дожди способствовали орошению фермерских хозяйств. «У нас были большие проблемы с нехваткой воды. Фермеры не знали, как поливать свои земельные участки. Дожди пришлись как нельзя кстати. Теперь проблем с поливом нет», — сказал на заведующий отделом.

Руководитель пресс-службы ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Дильгам Шарифов тоже доволен обилием осадков. «Никакого вреда нам эти дожди не нанесли. Наши дамбы не пострадали. Наоборот из-за дождей были заполнены наши водохранилища. Правда из-за обилия дождей в некоторых водохранилищах вода вышла из краев. Но никакого вреда от этого не случилось. Наши дамбы от этого не пострадали», — сообщил он #.