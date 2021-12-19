К Новому году люди по возможности стремятся закупиться деликатесами. Многие мечтают, чтобы у них на праздничном столе была черная и красная икра. Но цены на этот деликатес «кусаются», а вероятность приобрести подделку велика.

Красная (лососевая) икра в нашу страну в основном импортируется из России, и стоит где-то 200-220 манатов за килограмм. Что касается черной (осетровой) икры, то она обойдется в среднем в 1200-1400 манатов за килограмм.

Как считают некоторые специалисты, в обозримом будущем цены на красную и черную икру могут существенно снизиться, так как Азербайджан развивает искусственное разведение ценных видов рыбы. При этом используются современные технологии. Но многие относятся к вероятности снижения цен на этот товар скептически.

Несмотря на то, что в Азербайджане выращивают осетровых и лососевых, вряд ли стоит ждать ощутимого понижения цен на эту рыбу и икру на внутреннем рынке. Даже при увеличении объемов производства, икра этих рыб такой продукт, цены на который будут удерживать от падения, и этот товар будут больше экспортировать. Об этом # сказал глава Союза рыболовов — любителей Азербайджана Афган Алиев.

«В Азербайджане где-то 50% черной икры является искусственной, а вот на экспорт отправляют настоящую икру. Так что, даже если стоимость этого продукта понизится, для большинства потребителей особого толку от этого не будет, так как они нечасто видят натурпродукт. Разобраться, что перед тобой –подделка или натурпродукт, очень сложно. Только если провести лабораторную экспертизу или покупать товар у доверенного лица. Искусственную икру делают из белка и обычно смешивают настоящую икру с искусственной», – отметил он.

И среди красной икры много поддельной. Если бы вся икра, которую продают, была бы настоящая, не осталось бы ни осетровых, ни лососевых, считает Алиев.

«Если сравнивать с Россией, то у нас красная икра стоит гораздо дороже. То, что в Азербайджане красная икра пока не растет в цене так, как в России, понятно, ведь у нас нет такого спроса», — сказал он.

Кстати, Роскачество, как сообщают российские СМИ, во второй раз за четыре года провело исследования красной икры и пришло к выводу, что с 2018 года качество продукта значительно ухудшилось, сообщили в организации. В 2018 году с нарушениями обязательных требований безопасности оказались 31% исследованных торговых марок, в 2021 году их количество увеличилось до 81%. У товаров 15 торговых марок из 21 исследованных была обнаружена кишечная палочка, в шести — выявлено превышение по уровню микробной обсемененности, в двух образцах обнаружен запрещенный в РФ консервант – уротропин.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев говорит о том, что в России килограмм красной икры стоит порядка 5000 рублей (115 манатов), но ведь ее в Азербайджан еще надо привезти. Когда икра стоит подозрительно дешево – это искусственная икра или икра другой рыбы.

«Вообще икра подорожала, и она не подешевеет, у нас не так много выращивают осетровых. Сейчас Минэкологии выращивает мальков осетровых не для того, чтобы вырастить и продать, а чтобы выпустить их в море, тем самым увеличив популяцию этих рыб. Частные предприятия выращивают осетров, но не так много», – говорит он.

«Я среднестатистический гражданин и я уже пятнадцать лет не ел черную икру», — говорит глава Союза свободных потребителей (ССП) Азербайджана Эюб Гусейнов. А все потому, что она недоступна для азербайджанского потребителя, цены на нее растут.

«Килограмм натуральной черной икры стоит сейчас около 2000 манатов. Более 20 лет как в Азербайджане производится искусственная черная и красная икра. Производство легальное, но на банке нарисованы осетры, и многие граждане, а также туристы, обманывались, считая, что это настоящая икра. И ССП боролся против этого факта. Но по сей день все осталось, как было,» — сказал эксперт.

Он также отметил, что часто смешивают натуральную и искусственную икру и продают как натуральную. Такую икру часто предлагают и в домах торжеств.