Донецк переименовали в Сталино

Руководство т.н. ДНР решило вернуть Донецку прежнее название на время празднования важных дат, связанных с Великой Отечественной войной.

Соответствующий указ был подписан главой самопровозглашенной республики Денисом Пушилиным, передает РИА Новости.

Согласно распоряжению, Донецку будет возвращено название Город Сталино в течение Дня Победы, дня освобождения Донбасса от гитлеровских оккупантов, а также дня памяти и скорби в день начала Великой Отечественной войны. Такое название Донецк носил в период с 1929 по 1961 годы.