Донецк переименовали в Сталино

Руководство т.н. ДНР решило вернуть Донецку прежнее название на время празднования важных дат, связанных с Великой Отечественной войной.

Соответствующий указ был подписан главой самопровозглашенной республики Денисом Пушилиным, передает РИА Новости.

Согласно распоряжению, Донецку будет возвращено название Город Сталино в течение Дня Победы, дня освобождения Донбасса от гитлеровских оккупантов, а также дня памяти и скорби в день начала Великой Отечественной войны. Такое название Донецк носил в период с 1929 по 1961 годы.

| 2020-04-25T01:14:42+00:00 25 апреля 2020, 07:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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