Дональд Трамп создал сайт для общения со своими сторонниками

Экс-президент США Дональд Трамп запустил сайт, предназначенный для коммуникации со своими сторонниками, сообщил во вторник телеканал Fox News.

Согласно информации на сайте, ресурс предназначен для «сохранения великолепного наследия администрации Трампа и для продвижения повестки «Америка — прежде всего» (America first)». Офис республиканца «будет стремиться информировать, просвещать и воодушевлять американцев изо всех слоев населения».

Ресурс позволяет пользователям «поделиться своими мыслями» с 45-м президентом США и его супругой Меланьей. Сторонники бывшего президента, заполнив бланк со своими контактными данными, смогут оставить заявку на приглашение четы Трампов на какое-либо мероприятие или на их приветствие по какому-то особому случаю.

| 2021-03-30T09:22:46+04:00 30 марта 2021, 12:17|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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