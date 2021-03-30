Дональд Трамп создал сайт для общения со своими сторонниками

Экс-президент США Дональд Трамп запустил сайт, предназначенный для коммуникации со своими сторонниками, сообщил во вторник телеканал Fox News.

Согласно информации на сайте, ресурс предназначен для «сохранения великолепного наследия администрации Трампа и для продвижения повестки «Америка — прежде всего» (America first)». Офис республиканца «будет стремиться информировать, просвещать и воодушевлять американцев изо всех слоев населения».

Ресурс позволяет пользователям «поделиться своими мыслями» с 45-м президентом США и его супругой Меланьей. Сторонники бывшего президента, заполнив бланк со своими контактными данными, смогут оставить заявку на приглашение четы Трампов на какое-либо мероприятие или на их приветствие по какому-то особому случаю.