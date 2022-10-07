В Калифорнии продают загородный дом певца Элвиса Пресли и его супруги Присциллы Бьюли. Об этом сообщает New York Post.

Калифорнийский дом, в котором молодожены Элвис и Присцилла Пресли провели медовый месяц в 1966 году, выставлен на продажу за $5,65 миллиона. В нем расположены четыре спальни и пять ванных комнат. Дом в Палм-Спрингс находился в ремонте более двух лет. В настоящее время дом является признанной достопримечательностью, привлекающей поклонников Элвиса и ценителей архитектуры. Продавцами дома являются инвесторы из Сиэтла Дэн Бридж и Пол Армитстед.

Известно, что до свадьбы Элвис и Присцилла Пресли арендовали дом в течение года. После бракосочетания в Лас-Вегасе 1 мая 1967 года они решили провести свой медовый месяц в нем. Свадьбу тоже хотели устроить в доме, но вскоре отказались от идеи, так как о планах узнали представители прессы.