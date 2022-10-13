Дом в Швейцарии, которым, предположительно, пользовалась олимпийская чемпионка Алина Кабаева, был выставлен на продажу за 75 миллионов швейцарских франков (примерно $75,5 млн). Об этом пишет расследовательский центр «Досье», чей журналист связался с риелтором, ведущим этот объект. Кабаева – топ-менеджер «Национальной медиа группы», многие расследования называют её матерью детей президента России Владимира Путина, против неё введены международные санкции за тесные отношения с президентом.

Дом расположен в Колоньи, одном из самых богатых муниципалитетов Швейцарии и мира. Его упоминала в своём материале о Кабаевой в Швейцарии газета The Wall Street Journal, написавшая, что гимнастка жила там в резиденции в Лугано и на вилле с вертолетной площадкой в Колоньи. Журналист «Досье» обнаружил, что в муниципалитете есть только одна такая площадка.

Она располагается на улице Rampe de Cologny рядом с домом, который раньше принадлежал другу Владимира Путина Геннадию Тимченко. Эта земля – часть владений под названием «Вилла Hauterive». Сейчас поместье разделено на две части: одна из них раньше принадлежала президенту Швейцарии Гюставу Адору, а последние годы владельцами были выходцы из Саудовской Аравии. Вторая, в которой и останавливалась Кабаева, по документам принадлежит финансисту Пьер Алену Фолье и его супруге Ван Линь. (svoboda.org)