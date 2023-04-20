Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что есть «серьезные программы» по восстановлению нарушенного военного баланса с Азербайджаном.

Об этом он сказал на внеочередном заседании Национального собрания во время обсуждения отчета «О ходе и результатах реализации программы Правительства Армении (2021-2026 гг.) в 2022 году», отвечая депутату от правящей фракции «Гражданский договор» Вигену Хачатряну.

Депутат заявил, что между двумя странами возник очень большой разрыв в плане военного потенциала, а также спросил, что делает правительство для сокращения этого разрыва.

«Мы разработали очень серьезные программы по восстановлению баланса, однако публично обсуждать их не будем», – отметил Пашинян. Премьер-министр добавил, что готов обсуждать вопросы национальной безопасности в закрытом режиме. Причем не только с депутатами от правящей партии, но и от оппозиции.

Что же это означает? Во-первых, о каком таком балансе берется рассуждать армянский премьер? Трудно поверить, что он не в курсе реального размера этого разрыва – когда ежегодный военный бюджет Азербайджана уже превышает весь годовой госбюджет Армении. Ну, когда тут реально даже приблизиться к понятию «баланс»? Во-вторых, на кого может рассчитывать в этом Ереван? Быть может под словом «баланс» подразумеваются надежды на некую халяву, за счет которой там рассчитывают хоть как-то догнать Азербайджан в военном обеспечении? Но откуда взяться такому? Собственного оборонпрома у Армении практически нет. На жирные подарки от России рассчитывать не приходится – не в том положении страна-агрессор, которая уже вынуждена задействовать на украинском фронте образцы вооружений 50-х годов. Другие государства дарить армянам за здорово живешь собственные вооружения тоже не станут. Так что же стоит за словами Пашиняна? Неужели просто блеф?

Своими мыслями на этот счет поделился с # политолог, директор Исследовательского центра Восток-Запад Арастун Оруджлу:

— С точки зрения объективного анализа и сложившихся реалий, весьма трудно оценить это заявление Пашиняна, поскольку он говорит о вещах просто нереальных. Во-первых, времена уже не те, когда Россия, пытаясь держать конфликт под контролем, с одной стороны продавала оружие Азербайджану, с другой стороны – передавала вооружения Армении, называя это «кредитом». Пыталась сохранять паритет между ними, и долгое время ей это удавалось. Но потом Азербайджан принялся диверсифицировать свою политику по закупке вооружений и средств обороны, и паритет оказался нарушен. Но Азербайджану это удалось еще и потому, что он стал получать большие доходы от продажи нефти.

На что же в таком случае рассчитывает Пашинян, если он действительно всерьез проговаривает всё это, а не только для того, чтобы успокоить собственное население? Я думаю, может быть он надеется на помощь со стороны НАТО и государств Запада. Но это тоже весьма зыбко и нереально, чтобы члены НАТО, пусть даже имеющие натянутые отношения с Анкарой, как говорится, прямо под носом у члена НАТО Турции станут вооружать Армению до той степени, что она получит военный паритет с Азербайджаном и даже сможет превзойти в этом нашу страну. Это невозможно.

Более того, у Армении не хватит ресурсов, в первую очередь человеческих, чтобы обеспечивать и содержать, поддерживать в состоянии боеготовности большую армию. Нет у нее на это ни людей, ни средств. Ведь это получается, что некие гипотетические спонсоры должны будут ежегодно вкладывать в закупку вооружений для Армении от 3 до 5 млрд долларов.

Даже при фантастическом допущении, что появятся такие доброхоты, этого не позволят сделать соседние с Арменией страны. А главное – этого не позволит Москва. Потому что Армению Россия создавала более чем 200 лет назад в качестве своего форпоста для влияния на регион.

Я думаю, слова Пашиняна можно объяснить его политической неопытностью, недальновидностью. Типа, если ему или его министру обороны на встрече в Брюсселе широко улыбнулся генсек НАТО, значит Армения уже может рассчитывать на то, что Альянс с радостью кинется вооружать ее. Это что-то из области фантазий.

Может быть, Пашинян надеется на такую поддержку от Ирана. Но в состоянии ли Тегеран вооружить Армению до того уровня, которого Азербайджан достиг за более чем 10 лет, получая новинки со стороны Израиля и Турции, и покупая кое-что у европейских стран (о чем не часто говорится)?

Отсюда логично прийти к выводу, что этими заявлениями премьер Армении хотел именно успокоить немножко свое население, потому что разрыв в уровне военного оснащения с армией Азербайджана настолько велик, что это вызывает там страх. Некий политический пиар, не более того.