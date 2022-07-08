В Кишинев прилетали самолеты ВВС США с «непонятными грузами» на борту, заявил бывший президент Молдовы Игорь Додон в интервью телеканалу Publika.

По словам экс-президента, самолеты перевозили оружие. Когда именно это произошло, он не уточнил. Додон сказал, что запрашивал через парламент информацию о том, что находится на борту самолетов, однако данные оказались засекречены. «Я знаю по неофициальным каналам, что Молдове поставляется оружие»,— сказал он.

Игорь Додон убежден, что это оружие «должно выстрелить в сторону Востока». «Для этого вооружают Молдову»,— считает Додон.