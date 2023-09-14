Всем известно, что в азербайджанских сказках есть всего два главных женских персонажа. Это, конечно же, Прекрасная Фатьма и Тыг-тыг-ханум. Одна из них живет в народной сказке, а вторую придумал замечательный азербайджанский поэт Абдулла Шаиг.

Все остальные женские персонажи, как правило, второстепенны.

Правда, есть еще героини эпоса Деде Горгуд, очень далекие от детского восприятия. Именно поэтому их и нельзя отнести к любимым массами персонажам. Слишком уж они сложны.

Представленная в Бакинском книжном центре книга сказок Фидан Алакбарли «Семь принцесс» дарит нам знакомство с абсолютно новыми образами. Конечно же, все то, что описано на страницах этих сказок, является прежде всего хорошим семейным чтивом и дарит возможность матерям почитать на ночь девочкам новую сказку.

Как сообщает #, среди гостей вечера были народная артистка Людмила Духовная, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова, заслуженная художница Ирина Эльдарова, певец Гасым Халилов, профессор Бакинского славянского университета Флора Наджи.

Ведущая мероприятия Нателла Керимова рассказала о творческом пути Фидан Алакбарли.

Актрисы Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румия Агаева и Тамилла Абуталыбова прочитали сказки из книги Фидан «Семь принцесс».

За роялем аккомпанировала заслуженная артистка Азербайджана Наргиз Алиева.

Также зрителям был представлен музыкально-пластический перформанс по мотивам сказок книги.

Новая книга, невзирая на название, может заинтересовать и мальчиков, которым будет интересно узнать все то, что происходит с этими так замечательно придуманными принцессами.

Художник Нусрет Гаджиев, работавший над книгой, блестяще исполнил свою задачу и подарил свое замечательное видение принцесс и даже отразил какую-то часть их приключений в своих прекрасных иллюстрациях.

Принцессы, придуманные Фидан Алакбарли, идеальны: умны, добры, преисполнены милосердия и желания делать добро.

Среди них оказалась всего одна лишь некрасивая девочка, которой после всех ее злоключений в воздухе и на суше все же была дарована красота.

Автор уверяет, что некоторые из этих чудо-принцесс такие же обыкновенные девочки, которых так много вокруг нас. Но все же среди них есть и писаные красавицы, в которых влюбляются как наяву, так и в своих снах замечательные молодые люди.

Для всех нас, конечно же, уже с первых страниц этой книги становится неважным факт того, красивы эти принцессы или нет. В центре нашего внимания оказывается лишь то, что они представляют собой как личности.

При этом сюжет этих сказок таков, что каждая из принцесс попадает в такие переплеты, когда только сила духа и внутренний стержень личности могут преодолеть роковое стечение обстоятельств.

Когда-то замечательный поэт Велимир Хлебников говорил, что сказка – это посох, о который опирается слепец – человечество.

От сказок Фидан Алакбарли создается такое впечатление, что они способны выработать новое, более адекватное восприятие роли женщин в нашем обществе и сделать это намного эффективнее, чем множество скучных книг по феминизму.

Конечно же, автор, видимо, не ставил себе столь серьезных задач, но ведь именно в детском воспитании надо искать корни безграничного мужского эгоизма и женского неравноправия.

В каждой из представленных семи сказок происходит борьба Добра и Зла. В «Гранатовой принцессе» злой волшебник превращает принцессу в неподвижную скульптуру. В сказке об «Апельсиновой принцессе» ее заточают внутрь гигантского апельсина. «Фисташковую принцессу» хочет изничтожить злая волшебница. «Озёрная принцесса» сражается с целым войском. А против «Фиалковой принцессы» воюет страшный персонаж в черных одеяниях, доказывающий всем, что фиалки – это цветы смерти. Но у всех этих сказок счастливый конец и Добро обязательно побеждает Зло.

Никто не воюет лишь против «Воздушной принцессы», у которой складывается просто катастрофическая ситуация, когда воздушные шары уносят ее в абсолютно неведомые края. Здесь главное – не пасть духом, не сдаться, суметь найти выход. И эта замечательная девочка не просто возвращается в свой родной дом, но и обретает трех замечательных великанов в качестве друзей. И замечательным бонусом к ее путешествию становится то, что Великий волшебник желает ей, чтобы ее лицо было таким же прекрасным, как и ее душа. И это все в конце сказки, конечно же, сбывается.

«Яблоневой принцессе» Зло противостоит в виде болезней и хворей, которые одолевают жителей ее села. И дарованная ей способность помогает излечивать не только людей и зверей, но даже маленьких драконов.

Самая удивительная особенность этой книги заключается в том, что она абсолютно не скучная. В ней нет занудства и примитивной назидательности, зато есть поучительность и четко прослеживается чудесная способность автора к фантазированию, которая проявляется в создании образов, способных ответить на множество вопросов о том, что такое хорошо и что такое плохо.

Книга заставляет нас вновь и вновь задуматься о том, какова же роль сказки в формировании личности в современном мире.