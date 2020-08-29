До конца года в Азербайджан будет завезена вакцина от гриппа

“По сравнению с предшествующим периодом количество случаев инфицирования существенно сократилось. Но мы не должны останавливаться на достигнутом. Мы постепенно смягчаем карантин. Резкий переход может обернуться ростом заболеваемости».

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете Министров заявил председатель Медико-научного комитета при правлении TƏBİB Акиф Гурбанов.

По его словам, по мере смягчения карантина правила должны еще более ужесточиться: “С наступлением осенне-зимнего сезона все респираторные инфекции пробудятся. В настоящее время ведется подготовка к приобретению вакцин против гриппа. В предстоящие 2-3 месяца будет обеспечена доставка вакцин в страну».