Задолго до выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Владимира Путина «Украина знала, что разговаривать с ним бессмысленно», заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью изданию Politico.

Кулеба напомнил, что после проведения так называемых «референдумов» РФ на оккупированных украинских территориях Совет национальной безопасности и обороны Украины 30 сентября принял резолюцию, в которой заявил, что любые переговоры с Путиным невозможны. При этом министр подчеркнул, что Киев отвергает не саму идею переговоров, а предположение, что разговор лично с президентом РФ поможет обеспечить мир.

По словам главы украинского МИД, до 24 февраля 2022 года Киев при посредничестве ФРГ и Франции провел 88 раундов переговоров с РФ с момента избрания Владимира Зеленского президентом. «Россия растоптала все эти усилия и вместо этого выбрала варварскую, геноцидную, агрессивную войну», — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

В свою очередь, он напомнил, что Украина безуспешно пыталась найти точки соприкосновения и после начала полномасштабного вторжения, однако РФ усилила свои атаки. «Путин все проигнорировал; все, что он хочет, это больше войны, больше украденных украинских детей, больше убитых украинцев и больше украинской земли. Как бороться с таким злом? Его можно сокрушить силой», — заявил Кулеба.