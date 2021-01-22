До 15 февраля ожидается открытие детских садов

«Надеемся, что детсады откроются до 15 февраля».
Как сообщает АПА, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном дополнительным мерам по организации деятельности учебных заведений в период особого карантинного режима.
Министр отметил, что тем не менее, сейчас трудно дать прогнозы по этому вопросу.
Эмин Амруллаев также внес ясность в вопрос о возобновлении в стране репетиторских услуг, сказав, что репетиторские учреждения – это предпринимательская услуга, предоставляющая больше образовательных услуг: «С 1 февраля ожидается возобновление репетиторских услуг в группах не более 10 человек».