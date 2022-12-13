Детский фонд ООН ЮНИСЕФ получил 103,5 млн долларов, пожертвованные главным редактором «Новой газеты» и лауреатом Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрием Муратовым. За эту сумму на аукционе Heritage Auctions в июне была продана его нобелевская медаль. Ещё до аукциона Муратов заявил, что потратит все вырученные деньги на благотворительность.

«Новая газета» рассказала о том, как были распределены деньги. Согласно отчёту, 70% транша ЮНИСЕФ направил на нужды украинских детей-беженцев и их семей. «Нобелевская» сумма стала частью общей программы поддержки беженцев. Около 150 тысяч детей и их родителей получили доступ к первичной медицинской помощи в странах, которые принимают беженцев из Украины.

30% суммы были направлены на помощь детям в беднейших странах мира — в первую очередь Йемена и стран восточной Африки, где население страдает от голода, инфекционных болезней и нехватки чистой воды. На эти деньги были закуплены питьевая вода, детские вакцины против полиомиелита и гепатита B, тесты на Covid-19, а также оплачена медицинская помощь.

12 декабря также стало известно о ещё одной премии, вручённой Дмитрию Муратову: он стал лауреатом медали Альбера Лондра — одной из самых престижных журналистских премий мира. За 90 лет существования премии она впервые вручается не франкоязычным авторам: помимо Муратова, её обладателями в этом году стали украинские журналисты Севгиль Мусаева и Андрей Цаплиенко.

Дмитрий Муратов был награждён Нобелевской премией мира в 2021 году с формулировкой «за усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира». Премию он разделил со второй лауреаткой — филиппинской журналисткой Марией Ресса. (svoboda.org)