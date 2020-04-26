Для спасения больного коронавирусом Турция направила в Швецию самолет

Турецкие власти направили санитарный самолет в Швецию, чтобы доставить на лечение в Турцию 47-летнего турка Эмруллаха Гюлюшкена, которому не смотря на позитивный тест на коронавирус нового типа (Сovid-19) не была оказана медицинская помощь в скандинавской стране, сообщает Агентство Анадолу.

Решение об отправке санитарного самолета было принято в ответ на видеообращение дочери Гюлюшкена, размещенное в соцсетях.

По словам дочери, житель города Мальмё заболел коронавирусом 13 дней назад и после ухудшения состояния семья позвонила в больницу.

«К нам пришел врач, который выписал направление в больницу. Там у отца диагностировали коронавирус и несмотря на это отправили домой»,- рассказала Лейла.

По ее словам, в шведской больнице им не предоставили никаких средств защиты от коронавирусной инфекции.

| 2020-04-26T12:58:47+00:00 26 апреля 2020, 13:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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