Для спасения больного коронавирусом Турция направила в Швецию самолет

Турецкие власти направили санитарный самолет в Швецию, чтобы доставить на лечение в Турцию 47-летнего турка Эмруллаха Гюлюшкена, которому не смотря на позитивный тест на коронавирус нового типа (Сovid-19) не была оказана медицинская помощь в скандинавской стране, сообщает Агентство Анадолу.

Решение об отправке санитарного самолета было принято в ответ на видеообращение дочери Гюлюшкена, размещенное в соцсетях.

По словам дочери, житель города Мальмё заболел коронавирусом 13 дней назад и после ухудшения состояния семья позвонила в больницу.

«К нам пришел врач, который выписал направление в больницу. Там у отца диагностировали коронавирус и несмотря на это отправили домой»,- рассказала Лейла.

По ее словам, в шведской больнице им не предоставили никаких средств защиты от коронавирусной инфекции.