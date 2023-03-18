Политические метания премьер-министра Армении Никола Пашиняна из одного угла в другой, смена полюсов — с Севера на Запад и, наоборот, ни для кого не новость.

Почти все заявления армянского «человека с рюкзаком» расходились с делом. Причем не только на внешнеполитическом поле, но и внутреннем.

И вот очередное высказывание Пашиняна, которое наводит на некоторые мысли.

«Ереван в скором времени представит свои наблюдения в связи с очередными предложениями Баку по мирному договору», — сказал он.

Высказывания армянской стороны о приверженности миру и стабильности мы слышим не первый год. Возможно, это очередной маневр Пашиняна, а если быть точнее, увиливание от предложенной повестки, если бы не одно «но».

Накануне армянский премьер выразил согласие на переговоры на брюссельской площадке в пятистороннем формате. Это Баку, Ереван, ЕС, США и Германия.

Как видим, за «бортом» Армения оставила Россию и, тем более, Францию, которую в качестве посредника из-за ее однобокой проармянской позиции Баку отверг с первых же дней.

Создается довольно интересная ситуация. В южно-кавказскую игру могут вступить игроки в лице США и Германии, а Франция и Россия как бы отодвигаются на задний план.

Как будет в дальнейшем развиваться ситуация в регионе с учетом вышеупомянутых политических нюансов? Об этом # поговорило с азербайджанским политологом, директором Центра истории Кавказа Ризваном Гусейновым.

«Вот уже два года как продолжаются попытки наладить мирные переговоры между сторонами. Но создается ощущение, что, в первую очередь, именно Армения заинтересована в затягивании данного процесса, а иногда и в его срыве. И не только Армения, но и те страны, которые ее поддерживают.

К этим странам относятся Франция, Россия, Иран и, к сожалению, в том числе и США.

Причина подобного отношения отмеченных стран заключается в нежелании согласиться с новыми геополитическими реалиями, которые возникли после 44-дневной войны. Эти реалии были созданы Азербайджаном при поддержке союзника – Турции, партнеров, таких, как Великобритания, Пакистан и другие», — сказал политолог.

В то же время он отметил, что в последние месяцы частично ослабла поддержка Азербайджану со стороны Турции и Великобритании, на что имеются субъективные и объективные причины.

«В Турции это трагическое землетрясение, в Британии временно ослабло ее влияние в международной политике из-за смерти королевы Елизаветы. И воспользовавшись этой заминкой противоположная сторона создала в нашем регионе временный противоречивый альянс с участием Франции, Ирана и России.

«И в данном альянсе Россия по обоюдному согласию уступает свои позиции в регионе Франции и, частично, Ирану. И основной точкой приложения для усиления своих позиций в регионе эти центры сил считают армяно-азербайджанский конфликт, а также фактор армянского сепаратизма в Карабахе, который до конца еще не подавлен», — отметил Ризван Гусейнов.

По словам нашего собеседника, в контексте данной геополитической конфигурации Пашинян является заложником большой игры, так как ни Армения, ни ее власти не являются субъектами. «Армения всего лишь объект, через который внешние игроки осуществляют свою политику в нашем регионе», — добавил он.

То есть, затягивание Арменией решения вопроса под разными формулировками нацелено на одно: по мнению внешних акторов, создастся максимально выгодная для них ситуация для давления на Азербайджан.

«Таким образом, согласие Еревана на предложения Баку зависит не от Армении, а от интересов стран-посредников. Что касается активизации США и Германии в данном вопросе, то, конечно же, определенный позитив наблюдается.

Тем самым частично нивелируется негативная роль Франции. На фоне бездумной французской дипломатии мы видим активизацию Германии. И недавний визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Германию говорит о том, что что через призму будущих совместных экономических проектов мы сможем добиться от европейских структур более лояльной и справедливой позиции в вопросе армяно-азербайджанской проблемы», — подчеркнул политолог.

Ризван Гусейнов отметил, что Баку при сложившейся ситуации достигает максимума. «Не секрет, что на нашу страну оказывается давление со стороны ведущих держав и международных организаций. Примечательно, что в других вопросах и регионах они противостоят друг другу, а в отношении к Азербайджану проявляют солидарность. Для ослабления Азербайджана внешние игроки не гнушаются ничем. Впечатление такое, что идет командная игра, в которой каждый из них дает другому пас. Но я считаю, что Азербайджан выдержит это испытание», — сказал эксперт.

Что касается позиции России, которая как бы выбыла из вероятного пятистороннего формата, то, по мнению, Ризвана Гусейнова, Москва из двух зол выбрала меньшее.

«Меньшим злом является делегирование Кремлем части своих интересов и полномочий Германии или Франции. Последние десятки лет именно эти западные страны были близкими партнерами России. Поэтому с этой точки зрения, России приемлемо поступиться интересами в регионе в пользу этих стран, нежели США, которые, как говорится, лезут напролом», — сказал он.

Наш собеседник также высказал интересную мысль. По его словам, конфликт интересов условного европейского совместно с Россией лагеря с США играет в нашу пользу. «Борьба между этими странами дает Азербайджану пространство для переговоров с двумя лагерями», — добавил Ризван Гусейнов.

Кроме того, по словам политолога, в ближайшее время ожидается активизация британской политики в нашем регионе и, конечно же, турков во внешнеполитическом направлении после президентских выборов в мае.

«То есть, для Азербайджана сегодня важно на фоне сложившейся конфигурации переговоров и столкновений интересов проявлять выдержку до конца мая. А уж летом, когда позиции наших союзников и партнеров усилятся, можно будет поговорить о более конкретных результатах мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией», — заключил эксперт.