Гендиректор BBC извинился перед зрителями после отстранения Гари Линекера.

Ранее бывший футболист сборной Англии выступил против законопроекта о нелегальных мигрантах в Британии, сравнил риторику правительства с Германией 30-х годов. Вскоре телекомпания отстранила Линекера от работы ведущим программы Match of the Day до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение об использовании им социальных сетей.

Все ведущие и эксперты шоу Match of the Day поддержали Линекера и отказались работать на программе. В результате в субботу вечером она вышла без каких-либо комментариев в виде видео с нарезкой лучших моментов матчей АПЛ и продлилась 20 минут.

Отказом от выхода на работу Линекера поддержали и ведущие других программ ВВС. Из-за этого вчера каналу пришлось транслировать повторы некоторых передач и выпускать подкасты в прямой эфир, чтобы заполнить паузы в программе.

Шоу Football Focus должно была выйти в эфир в полдень, но затем передачу перенесли, так как за полтора часа до ее начала ведущая Алекс Скотт написала в твиттере, что ей «не кажется правильным выход программы в эфир сегодня». Выход программы Final Score отменили, когда ведущий Джейсон Мохаммад сообщил ВВС, что отказывается выходить в эфир. Утреннее шоу Radio 5 Live Fighting Talk было отменено из-за бойкота персонала. По словам ведущего Колина Мюррея, решение было принято всей командой и им самим.

«Сложный день. Мы усердно работаем, чтобы разрешить ситуацию. Возвращение Гари в эфир станет успехом для меня. Вместе мы дадим аудитории освещение спорта на мировом уровне, которое мы не смогли предоставить сегодня. Извините», – сказал гендиректор BBC Тим Дэйви.

Также Дэйви заявил, что «совершенно не собирается» покидать свой пост, но признал, что «сейчас сложное время для канала».

Оппозиционные партии заявили, что ВВС в вопросе об отстранении Линекера поддался давлению со стороны правительства и министров, но Дэйви опроверг это и сказал, что «потворства» какой-либо политической партии не было. (sports.ru)