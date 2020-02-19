Директор «Манчестер Сити» назвал ложью обвинения в адрес команды

Исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано не согласен с решением УЕФА отстранить клуб от Лиги чемпионов за нарушение правил финансового фэйр-плей.

— Я думаю, что клуб должен был сказать что-то об этом. Мы должны сказать это ради самих себя, ради всех заинтересованных сторон, ради фанатов и всей семьи «Манчестер Сити» во всем мире.

— Самое важное, что я должен сегодня сказать: эти обвинения — ложь. Это просто ложь.

— Фанаты могут быть уверены в двух вещах. Первая — это ложные обвинения. Вторая — мы сделаем все возможное, чтобы доказать это.

— Но мы должны быть осторожны. Мы должны уважать этот процесс, который все еще продолжается.

— Владелец не инвестировал в клуб какие-либо средства, которые не были должным образом оформлены. Как футбольный клуб мы стабильны, прибыльны, у нас нет долгов, наши счета множество раз проверялись аудиторами, регуляторами, инвесторами, все совершенно чисто, — заявил Сориано. (sports.ru)