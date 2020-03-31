Динамика заражения коронавирусом в Азербайджане ежедневно растет

В Азербайджане ежедневно растет динамика заражения коронавирусом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

Несмотря на то, что большинство стран и ВОЗ принимают меры и прикладывают совместные усилия, предотвратить распространение коронавирусной инфекции(COVID-19) в мире пока невозможно. По информации ВОЗ, до сегодняшнего дня в мире инфицированы 787 469 человек, от болезни скончались 37 846 человек.

Несмотря на превентивные меры, проводимые азербайджанским правительством, на территории страны наблюдается распространение болезни.

В настоящее время в Азербайджане ежедневно растет динамика заражения вирусом.

Причиной роста динамики стали не только агрессивная форма и высокая скорость заражения, но и несоблюдение большей частью населения правил особого режима, тесное общение с другими лицами, выход из дома без серьезной надобности, неподчинение требованиям соблюдения дистанции в общественном транспорте во время карантина и несоблюдение других существующих правил.

Для сведения к минимуму связей людей друг с другом и тем самым снижения скорости распространения инфекции на территории страны, с 31 марта по 20 апреля был усилен период особого режима, выходить из дома разрешается только в случае, если есть необходимость в неотложной медицинской помощи, возникновении непосредственной опасности для жизни и здоровья, похода в объекты розничной торговли и обслуживания населения, деятельность которых разрешена, выноса бытовых отходов, а также с целью выполнения служебных обязанностей в организациях, действующих в условиях особого режима.

Просьба к населению — в случае необходимости выхода из дома обязательно иметь при себе удостоверение личности или документ, подтверждающий личность, служебные удостоверения или официальную справку с места работы в тех сферах, деятельность которых разрешена, сотрудники диппредставительств, аккредитованных в Азербайджане и международных организаций, а также их местный персонал должны иметь при себе карты аккредитации.

Без особой необходимости рекомендуется не пользоваться личными автомобилями, при общении с людьми соблюдать дистанцию в 2 метра.

Для скорейшего предотвращения вируса, для того, чтобы он не вызвал более тяжелых последствий, от каждого требуется соблюдать правила карантинного режима и без необходимости не выходить из дома.

Лица, не соблюдающих правила карантинного режима, будут привлечены к ответственности.