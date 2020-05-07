Деятельность диаспорских организаций в России обсудили на видеоконференции

Государственный комитет по работе с диаспорой продолжает видеоконференции с руководителями и членами диаспорских организаций, функционирующих в различных странах. В очередной видеоконференции принимали участие руководители и члены азербайджанских диаспорских организаций в России.

В виртуальной конференции участвовали председатель Азербайджанской общины России Фазиль Гурбанов, председатель Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России «AзерРос» Мехрибан Садыгова, ректор Южного университета (Институт управления, бизнеса и права) Имран Акперов, президент Научно-образовательного консорциума Университета Смольного Гейдар Иманов, член Гильдии российских адвокатов Азер Мамедов, член-корреспондент отделения сельскохозяйственных наук Российской академии наук Захид Годжаев, пресс-секретарь Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России «AзерРос» Вагиф Адыгезалов.

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов, приветствовав участников конференции, поинтересовался бытом и нуждами наших соотечественников в России в период карантина в связи с пандемией COVID-19, ответил на их вопросы.

Председатель комитета отметил, что сегодня, когда весь мир переживает трудные и сложные процессы, азербайджанцы мира, в том числе наши соотечественники, проживающие в России, демонстрируют солидарность, и высоко оценил деятельность диаспорских организаций.

Состоялся широкий обмен мнениями о деятельности азербайджанской диаспоры во время карантина и в постпандемический период, прозвучали предложения.

Участники видеоконференции выразили одобрение оперативной реакции Государственного комитета на обращения наших соотечественников.

Руководители диаспорских организаций выразили Президенту Азербайджанской Республики господину Ильхаму Алиеву бесконечную признательность за поддержку, внимание и заботу, проявленные в это сложное время в отношении наших соотечественников.