По меньшей мере девять человек погибли в результате обрушения крыши жилого дома в пакистанском регионе Гилгит-Балтистан. Об этом в воскресенье сообщила газета Doon со ссылкой на полицию.

По ее данным, инцидент произошел в воскресенье утром в городе Чилас, расположенном в северной части региона. Причиной происшествия стало ветхое состояние глинобитной крыши. Как пишет издание, в результате внезапного обрушения погибли восемь детей и одна женщина. Как уточняет издание, их тела удалось извлечь из-под обломков в ходе двухчасовой спасательной операции.

Отмечается, что премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф выразил соболезнования семье погибших через Twitter.