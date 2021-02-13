Девять адвокатов назначены судьями

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана, член Судебно-правового совета Анар Багиров 12 февраля провел встречу в президиуме коллегии с адвокатами, назначенными на должность судьи.

Открывая мероприятие, Анар Багиров отметил, что судебно-правовые реформы, основа которых была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, успешно продолжаются под руководством президента Ильхама Алиева.

За прошедший период, как и в других сферах, была проведена большая работа в области совершенствования судебной деятельности, в том числе был создан орган самоуправления судей — Судебно-правовой совет, предназначенный для приведения в соответствие с мировыми стандартами вопросов обеспечения независимости, выбора, назначения, повышения квалификации судей, оценки их деятельности и т.д. В ходе проделанной работы Коллегия адвокатов была также представлена в Судебно-правовом совете и избирательном комитете судей.

Отрадно, что 9 членов коллегии адвокатов, продемонстрировавших высокие знания в объявленном конкурсе на замещение вакантных должностей судей, распоряжением президента Азербайджанской Республики от 03 февраля 2021 года были назначены на должности судей: Алиев Али Абдулла оглы в Лянкяранский суд по тяжким преступлениям, Севдималиева Гюнель Ариф гызы в Бакинский административный суд, Юсифова Улькер Байрам гызы в Низаминский районный суд города Баку, Джафарли Нилуфар Ариф гызы в Сабунчинский районный суд города Баку, Махмудова Истикрат Сахиб гызы в Сабунчинский районный суд города Баку, Султанов Джавид Ризван оглы в Агдашский районный суд, Самедзаде Сархан Акиф гызы в Хачмазский районный суд, Гусейнова Эльмира Хошбахта оглу в Сумгаитский городской суд, Гурбанова Айгюн Арзу гызы в Бинагадинский районный суд. Таким образом, общее количество адвокатов, назначенных на должность судьи, достигло 80 человек.

Подводя итоги своего выступления, председатель Коллегии адвокатов, член Судебно-правового совета Анар Багиров, напомнив новоизбранным судьям Указ главы государства от 03 апреля 2019 года «Об углублении реформ в судебно-правовой системе», рекомендовал руководствоваться верховенством закона в своей дальнейшей деятельности, не допускать действий, способствующих недоверию к правосудию и других негативных ситуаций.

В конце мероприятия Анар Багиров вручил лицам, назначенным на должность судей, почетные грамоты, которыми они были награждены по решению Президиума Коллегии, и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.

В конце была сделана памятная фотография вместе с участниками мероприятия.