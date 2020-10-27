Девлет Бахчели обвинил посредников по Карабаху в лицемерии

Председатель Партии националистического движения (ПНД) Турции Девлет Бахчели обвинил в двуличии страны, выступающие за прекращение огня в зоне армяно-азербайджанского когфликта, сообщает Агентство Анадолу.

Тот факт, что ряд стран с одной стороны призывает к прекращению огня, диалогу, переговорам, а с другой продолжают поставлять вооружение армянам, является вопиющим показателем лицемерия, сказал политик.

Председатель ПНД привлек внимание к нарушению ВС Армении и третьей договоренности по гуманитарному перемирию на Южном Кавказе.

По его словам, для Еревана перемирие — шанс для затягивания времени и организации атак на мирное население страны.

Бахчели подчеркнул, что Азербайджан будет до последнего бороться за возвращение своих земель.