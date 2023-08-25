Десятки футболисток национальной сборной Испании в пятницу отказались от дальнейших матчей до тех пор, пока глава Национальной футбольной федерации Луис Рубиалес не будет отправлен в отставку. Он поцеловал в губы капитана команды-победительницы чемпионата мира Джени Эрмосо на официальной церемонии награждения.

Ранее в пятницу Рубиалес заявил об отказе уходить с поста главы федерации, что вызвало взрыв гнева среди игроков и министров правительства, назвавших его поступок неприемлемым.

В совместном заявлении, обнародованном через профсоюз профессиональных футболистов, все 23 члена команды, включая Эрмосо, а также 32 других сотрудника женской национальной сборной по футболу выразили осуждение действий председателя федерации и потребовали его немедленной отставки с поста главы испанской королевской федерации футбола.

Испания добилась в женском футболе за последние два года феноменальных успехов, отмечали международные СМИ. Испанские футболистки — чемпионки мира среди девушек до 17 лет, чемпионки мира среди девушек до 20 лет, чемпионки мира среди женщин старшего возраста. Теперь испанки — чемпионки мира.

9-й Чемпионат мира по футболу среди женщин совместно приняли Австралия и Новая Зеландия, он прошёл с 20 июля по 20 августа 2023 года. (svoboda.org)