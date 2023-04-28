Депутаты парламента Израиля – Кнессета – обратились в МИД страны с просьбой обеспечить международную поддержку движению за независимость Южного Азербайджана. В конце прошлого года там на фоне протестов против режима аятолл возникло движение за автономию региона от Тегерана.

В официальном обращении 32 депутата – это четверть всех членов Кнессета – попросили МИД Израиля обратить внимание на иранских оппозиционеров и усиление репрессивного режима Тегерана в отношении южных азербайджанцев.

«Это крупнейшая этническая группа в Иране, насчитывающая более 20 миллионов человек. Режим осуществляет политику культурного геноцида, ограничивая права азербайджанского меньшинства изучать и передавать своё наследие, обучать своему языку и даже регистрировать своих детей с азербайджанскими именами», — подчеркнули депутаты.

Израильские СМИ обращают внимание на состав авторов заявления. Треть из них – представители ультрарелигиозных фракций парламента, которые крайне редко интересуются международной политикой. Письмо подписали и активные противники религиозного блока – представители партии «Наш дом Израиль» и её бывший руководитель, выходец из Советского Союза Авигдор Либерман.

Израиль считает Иран и его режим серьёзной угрозой для всего Ближнего Востока. Депутаты Кнессета, подписавшие заявление в МИД, считают, что движение Южного Азербайджана при наличии международной поддержки нанесёт серьезный удар по Тегерану. А сам Южный Азербайджан станет одним из союзников Израиля в регионе наравне с Баку, где недавно побывал глава МИД Израиля Эли Коэн.

В начале года Азербайджан впервые назначил в Израиле своего посла – Мухтара Мамедова. Он стал первым послом в Израиле за время независимости Азербайджана. Решение об открытии посольства в Тель-Авиве правительство Азербайджана приняло в ноябре прошлого года.

Израиль и Азербайджан развивают сотрудничество более 30 лет, но в особенности оно активизировалось в последнее время.

Азербайджанская нефть составляет около 40% всего нефтяного импорта Израиля.

Южный Азербайджан стал одним из крупных центров антиправительственных протестов Ирана после гибели в Тегеране в сентябре прошлого года 22-летней Махсы Амини. Её задержала полиция нравов по обвинению в неправильном ношении хиджаба. Из полицейского участка Амини увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной её смерти стало избиение сотрудниками силовых структур. Иранские власти не раз заявляли, что осуждают любые формы насилия, но при этом Тегеран подчёркивает необходимость соблюдения установленных государством норм. (svoboda.org)