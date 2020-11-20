Депутат объяснил, почему армяне терзают покидаемые ими земли

Несмотря на достигнутое трехстороннее соглашение, передача оккупированных районов Азербайджану не обходится без тревожных моментов.

Стороны договорились, что Армения отдаст Азербайджану до 15 ноября Кельбаджарский район, до 20 ноября — Агдамский район и до 1 декабря — Лачинский район. Но в назначенный день выяснилось, что Баку дал отсрочку для полного выхода армянских вооруженных формирований из Кельбаджара по просьбе Москвы, предоставив из «гуманитарных соображений» еще 10 дней армянской стороне.

Однако гуманный жест Баку армянские мародеры истолковали по-своему, используя предоставленное им время на акты вандализма и экологического террора, вырубая леса и буквально «сметая» за собой дома и гражданскую инфраструктуру. Впечатляют также сведения директора Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) Газанфара Ахмедова, сообщившего, что покидая оккупированные территории Азербайджана, ВС Армении заминировали водные ресурсы, линии электропередач и кладбища. Для того, чтобы полностью обезвредить сотни тысяч противотанковых и противопехотных мин потребуется без малого десять лет!

В этой связи возникает вопрос о целесообразности продления срока выхода армян из Кельбаджарского района с 15 до 25 ноября. В беседе с # депутат Милли Меджлиса Шахин Сеидзаде рассказал о сути этого шага, затронув также этнопсихологические аспекты, определяющие манеру поведения и типичный образ действий представителей этой нации.

«Отсрочка выхода армян из Кельбаджара сопровождается широким спектром различных эмоциональных реакций у населения Азербайджана. Многие люди сомневаются в целесообразности такого решения, что можно понять, учитывая поведение армянских оккупантов, — сказал Сеидзаде. – И тем не менее, отсрочка имеет ряд преимуществ, которые также нужно иметь ввиду. Первое, что важно отметить в этой связи, о пролонгации выхода армян из Кельбаджара Армения попросила у нас опосредованно, через Россию. Сие означает, что Армения не позволяет себе напрямую общаться с Азербайджаном. Отсюда следует, что «ключи» от этой страны все еще находятся у северного соседа. Сценарий, когда «младший брат просит у старшего» продолжается».

Однако просьбы такого плана не могут продолжаться бесконечно – у всего есть предел, заметил собеседник:

«Попросить можно один или два раза, но в какой-то момент Москва может сказать «стоп»! Азербайджан тоже будет отстаивать свою позицию. Хочу сказать, что такие слезницы армян в адрес Кремля ограничивают их возможности просить о чем-то еще в перспективе. Полагаю, что так оно и будет. Полагаю, сроки возвращения остальных районов Азербайджана останутся в силе, и процесс передачи наших земель будет завершен 1 декабря. Согласившись предоставить время на выход из Кельбаджара армян, Азербайджан в очередной раз показал всему миру свою гуманность, а Армения – обычную неспособность нормально подготовиться к процессу вывода собственного населения. Потому дальнейший ход событий покажет время, все в этом направлении будет, безусловно, налаживаться».

Говоря об удобствах для армян, выезжающих из Кельбаджара по специально созданному для них гуманитарному коридору, напрашиваются параллели. В отличие от вывозящих весь свой скарб и поджигающих дома оккупантов, азербайджанцы покидали этот район зимой 1993 года пешими и едва одетыми, спасаясь от пуль армянских сепаратистов.

«Это сравнение говорит о высоком уровне нашей человечности, а мародерство армян в ответ на проявленную к ним гуманность — показатель их нелестных национально-психологических особенностей. Кстати, в этой связи интересны результаты исследований национальной самоидентичности народов трех республик Закавказья – грузин, азербайджанцев и армян. В одном из таких глубинных исследований идентификация у армян приводится по типу «я-нация», тогда как в структуре национальной идентификации грузин и азербайджанцев были выявлены также чувства принадлежности к земле, отсутствующие у армян – это формы «я-семья», «я-земля»».

Уникальность этнопсихологии у армян заключается в национальной идентификации исключительно по принципу «я-нация», пояснил Сеидзаде:

«Единственным превалирующим фактором национальной идентичности является принадлежность к своей нации. Фактор земли не важен для армян. От них можно услышать, что издревле армяне жили где угодно — Иерусалиме, Сирии, Турции, Азербайджане, России, Грузии и пр. Куда ни ступит нога армянина, там его земля. По сути, в этом ответ на вопрос – почему армяне сжигают покидаемые ими земли. К земле и тому, что там находится, они относятся как к объекту, ресурсу из-за отсутствия чувства связи с этой землей. Последние военные действия просто расставили все на свои места».