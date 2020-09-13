Демонстранты в Минске строят баррикады на проезжей части

Участники акции протеста в центре Минска стали возводить баррикады, передает «Интерфакс».

По словам очевидцев, демонстранты приносят на улицу Тимирязева водоналивные блоки и другие предметы. Из них они сооружают баррикады на проезжей части.

Как отмечается, в настоящее время движения транспорта по дорогам нет из-за того, что на проезжей части много протестующих.

До этого СК Беларуси предупреждал граждан, что сооружение препятствий и баррикад для блокирования транспорта запрещено и может повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность.

Также 13 сентября в Минске протестующие шли маршем к местам, где живут белорусские мэры и начальники полиции. Позднее у поселка «Дрозды» раздались предупредительные выстрелы в адрес участников марша оппозиции.