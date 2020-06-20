Демонстранты снесли статую генерала Конфедерации в США

Демонстранты снесли статую генерала армии Альберта Пайка в столице Северной Каролины. Об этом cообщает телеканал NBC Washington в субботу, 20 июня.

Участники марша в день освобождения рабов Juneteenth в американском городе Роли устроили беспорядки у полицейского управления. С помощью веревок со второй попытки они снесли, а затем подожгли статую поздним вечером минувшей пятницы, 19 июня.

«Группа из примерно дюжины офицеров подошла и потушила огонь с помощью огнетушителей. Затем офицеры вернулись в штаб-квартиру, не вступая в столкновения с демонстрантами», — отмечает источник телеканала.

Президент США Дональд Трамп в Twitter обвинил полицию округа в бездействии. «Полиция округа Колумбия не выполняет свою работу, наблюдая, как статую сносят и сжигают. Эти люди должны быть немедленно арестованы. Позор для нашей страны!» — написал он.

По всем американским штатам пронеслась волна протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции.

14 июня cообщалось о снятии митингующими бюста рабовладельца Джона Макдоно в Новом Орлеане, штат Луизиана.

10 июня митингующие в Ричмонде, штат Вирджиния, США, обрушили памятник Христофору Колумбу, левые активисты обвиняли первооткрывателя в геноциде коренного населения Америки.

2 июня на фоне беспорядков власти Вирджинии приняли решение демонрировать памятник генералу Роберту Ли, командующему армией конфедератов, воевавшей на стороне рабовладельческих штатов в период Гражданской войны 1861–1865 годов.

В ходе конфликта Севера и Юга 1861–1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов (iz.ru)