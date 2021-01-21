Демократы получили контроль над сенатом США

Демократы получили формальный контроль над сенатом США с приведением к присяге в среду трех новых сенаторов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно сообщению, сенаторы-демократы Джон Оссофф и Рафаэль Уорнок из Джорджии приняли присягу.

Также к сенату присоединился Алекс Падилья, которого губернатор Калифорнии назначил вместо Камалы Харрис.

Теперь расклад в сенате 50 на 50 сенаторов от обеих партий, но вице-президент Харрис в своем официальном качестве президента сената может голосовать при равном распределении голосов, и это дает демократам технический контроль над палатой.

| 2021-01-21T04:09:09+04:00 21 января 2021, 05:07|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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